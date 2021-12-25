В Україні розпочалася вакцинація проти коронавірусу третьою дозою препарату, а нещодавно Міністерство охорони здоров’я оголосило про запровадження ревакцинації для окремих категорій громадян.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко пояснив, у чому полягає різниця між додатковою та бустерною дозами вакцини, скільки людей зробили третє Covid-щеплення та особливості імунізації.

Бустерне щеплення та ревакцинація

Між ними є суттєва різниця, наголосив міністр охорони здоров’я. Додаткова доза вакцини необхідна для посилення ефекту препарату, а ревакцинація потрібна для підтримання належного імунітету людей, які мають важкі захворювання.

Бустерна доза – це щеплення для підсилення ефективності Covid-вакцини, яка з часом починає менше захищати організм від вірусу.

Ревакцинація або додаткова доза необхідна для людей, які не можуть виробити належний захист антитілами через наявність низки хвороб.

Щоб уникнути важких наслідків небезпечної хвороби, в Україні дозволили щеплення додатковою або бустерною дозами.

За даними МОЗ, станом на ранок 25 грудня, в Україні 1 918 людей отримали додаткову дозу, а ревакцинальну – 367 громадян.