Заслужений лікар України Ольга Голубовська розповіла про особливості нового штаму коронавірусу Омікрон.
Серед них – підвищена температура у Covid-пацієнтів, понад 30 мутацій у S-білку та швидка поширеність захворювання.
Особливості штаму Омікрон
- температура тіла від 39 градусів та вище, зумовлена високим вірусним навантаженням;
- хвороба вражає вакцинованих людей, зокрема, тих, які мають високі титри антитіл (до 75 000 AU/ml);
- повторні випадки захворювання;
- збудник має понад 30 мутацій в S-білку, з яких 15 перебувають у рецептор сполучному домені (позбавлення можливості ефективного зв’язування з рецепторами, уникнення дій антитіл, що нейтралізують, до інших варіантів вірусу);
- тяжкість перебігу хвороби, яка швидше поширюється.
На думку Голубовської, на Україну очікує зростання захворюваності на новий штам коронавірусу Омікрон. А люди, які входять до груп ризику, будуть уразливими до важкого перебігу Covid-19, зазначила лікар.
Тому важливо розпочати лікування на ранній стадії хвороби. Голубовська вважає, що його треба розпочинати з першого тижня після встановлення діагнозу.
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Джерело: Ольга Голубовська