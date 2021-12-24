Заслужений лікар України Ольга Голубовська розповіла про особливості нового штаму коронавірусу Омікрон.

Серед них – підвищена температура у Covid-пацієнтів, понад 30 мутацій у S-білку та швидка поширеність захворювання.

Особливості штаму Омікрон

температура тіла від 39 градусів та вище, зумовлена ​​високим вірусним навантаженням;

хвороба вражає вакцинованих людей, зокрема, тих, які мають високі титри антитіл (до 75 000 AU/ml);

повторні випадки захворювання;

збудник має понад 30 мутацій в S-білку, з яких 15 перебувають у рецептор сполучному домені (позбавлення можливості ефективного зв’язування з рецепторами, уникнення дій антитіл, що нейтралізують, до інших варіантів вірусу);

тяжкість перебігу хвороби, яка швидше поширюється.

На думку Голубовської, на Україну очікує зростання захворюваності на новий штам коронавірусу Омікрон. А люди, які входять до груп ризику, будуть уразливими до важкого перебігу Covid-19, зазначила лікар.

Тому важливо розпочати лікування на ранній стадії хвороби. Голубовська вважає, що його треба розпочинати з першого тижня після встановлення діагнозу.

Джерело: Ольга Голубовська