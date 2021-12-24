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Высокая температура и мутации: врач об особенностях Covid-штамма Омикрон

24 декабря 2021, 23:46
Юля Захарченко редактор ленты
вакцины
Источник: Depositphotos

Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала об особенностях нового штамма коронавируса Омикрон.

Среди них — повышенная температура у Covid-пациентов, более 30 мутаций в S-белке и быстрая распространенность заболевания.

Особенности штамма Омикрон

  • температура тела от 39 градусов и выше, обусловленная высокой вирусной нагрузкой;
  • болезнь поражает вакцинированных людей, в частности, имеющих высокие титры антител (до 75 000 AU/ml);
  • повторные случаи заболевания;
  • возбудитель имеет более 30 мутаций в S-белке, из которых 15 находятся в рецептор связывающем домене (лишение возможности эффективного связывания с рецепторами, избежание действий нейтрализующих антител к другим вариантам вируса);
  • тяжесть течения болезни, которая быстрее распространяется.

По мнению Голубовской, Украину ожидает рост заболеваемости новым штаммом коронавируса Омикрон. А люди, входящие в группы риска, будут уязвимыми к тяжелому течению Covid-19, отметила врач.

Поэтому важно начать лечение на ранней стадии болезни. Голубовская считает, что его нужно начинать в первую неделю после постановки диагноза.

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Источник: Ольга Голубовская

Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Коронавірус у Києві , Коронавирус во Львове , Ольга Голубовская , Омикрон , Штамм Омикрон
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