В Украине могут усилить адаптивный карантин из-за широкого распространения штамма коронавируса Омикрон, заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.

По словам Кузина, такие противоэпидемические меры как вакцинация, дистанцирование, ношение масок, обработка рук продолжают работать и против штамма Омикрон.

– Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин по усилению масочного режима, обработки рук, – отметил Кузин.

Он добавил, что медики будут нацелены на выявление новых случаев заражения Омикроном и максимальное их исследование.

— Но пересмотр возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы распространения нового штамма, — добавил Кузин.

Первый украинский пациент, инфицированный штаммом Омикрон уже выздоровел. Главный санврач Игорь Кузин отметил, что инфицированный человек был полностью вакцинирован против Covid-19. По словам санврача, болезнь была бессимптомной. Пациент уже получил отрицательный ПЦР-тест.