Начало нового, 2022, года Украина встретит в тревожном состоянии нарастания волны заболеваемости короновирусной инфекцией, которую спровоцирует новый вариант Омикрон. Эпидемическая ситуация в стране заметно осложнится.

Таков Прогноз развития эпидемии Covid-19 в Украине на 22 декабря 2021 года — 4 января 2022 года, сделанный Национальной академией наук Украины.

— Согласно оценкам темпов распространения штамма Омикрон и по данным о его распространенности в странах Европы, Украина может ощутить его влияние на эпидемическую динамику уже в начале января 2022 года, — информирует сообщество украинских ученых.

Отмечается, что согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев коронавируса будет равно 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) в течение недели 22–28 декабря 2021 года и 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) – в течение недели 29 декабря 2 января 2022 года.

SEIR_U – модель, рассчитывающая балансовые отношения для основных категорий населения во время эпидемии.

Prophet – статистическая модель Facebook.

Предполагается также, что самыми уязвимыми в отношении влияния Омикрона будут Киев, Запорожская и Полтавская области.

Стало известно, что за последние две недели снижение зарегистрированной заболеваемости составляло около 20% в неделю. Количество положительных тестов за это время упало примерно на 25% в неделю, а новых госпитализаций – на 15% в неделю.

Среднее количество новых обнаружений в Украине уменьшилось до 6 610 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 287 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Источник: НАНУ