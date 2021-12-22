Початок нового, 2022, року Україна зустріне в тривожному стані наростання хвилі захворюваності на короновірусну інфекцію, яку спровокує новий варіант Омікрон. Епідемічна ситуація в країні помітно ускладниться.

Такий Прогноз розвитку епідемії Covid-19 в Україні на 22 грудня 2021 року – 4 січня 2022 року, зроблений Національною академією наук України.

– Згідно з оцінками темпів поширення штаму Омікрон і за даними про його поширеність в країнах Європи, Україна може відчути його вплив на епідемічну динаміку вже на початку січня 2022 року, – інформує спільнота українських вчених.

Зазначається, що згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків коронавірусу дорівнюватиме 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) протягом тижня 22-28 грудня 2021 року та 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) – протягом тижня 29 грудня 2 січня 2022 року.

SEIR_U – модель, що розраховує балансові відносини для основних категорій населення під час епідемії.

Prophet – статистична модель Facebook.

Передбачається також, що найбільш вразливими щодо впливу Омікрону будуть Київ, Запорізька та Полтавська області.

Стало відомо, що за останні два тижні зниження зареєстрованої захворюваності становило близько 20% на тиждень. Кількість позитивних тестів за цей час впала приблизно на 25% на тиждень, а нових госпіталізацій – на 15% на тиждень.

Середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 6 610 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 287 смертей на день в середньому за останній тиждень.

Джерело: НАНУ