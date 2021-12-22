Оскільки випадки захворювання на Омікрон зростають у Сполучених Штатах, американці намагаються відрізнити симптоми цього нового варіанту від симптомів інших варіантів коронавірусу, зокрема Дельти.

Незначні відмінності між штамом коронавірусу Омікрон та попередніми є, та наразі ознаки інфекції виглядають дуже схожими.

Деякі відмінності є, але експерти не впевнені, що вони мають значення. Наприклад, дані найбільшої приватної страхової компанії Південної Африки свідчать про те, що у південноафриканців, які хворіють на Омікрон, часто виникає біль у горлі, а також закладеність носа, сухий кашель і біль у м’язах, особливо в попереку.

– Але це все симптоми Дельти і оригінального коронавірусу, – каже Ешлі З. Ріттер, медична сестра з Університету Пенсільванії.

Враховуючи, що Омікрон циркулює лише близько трьох тижнів, вона додала, поки що рано говорити, чи є якась різниця в симптомах між варіантом Омікрон та попередніми версіями.

Цілком ймовірно, що симптоми Омікрона будуть більше нагадувати симптоми Дельти, ніж відрізнятися.

– Імовірно, існує величезна кількість збігів між Омікроном та попередніми варіантами, тому що вони, по суті, роблять те саме, – сказав Отто О. Янг, лікар-інфекціоніст з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. – Якщо є відмінності, то вони, ймовірно, досить незначні.

Одна з можливих відмінностей – Омікрон рідше викликає втрату смаку та нюху. Дослідження показують, що 48% пацієнтів із вихідним штамом SARS-CoV-2 повідомили про втрату нюху і 41% – про втрату смаку, але аналіз невеликого спалаху Омікрона серед вакцинованих людей в Нідерландах показав, що лише 23% пацієнтів втратили смак і лише 12 % – нюх.

Однак незрозуміло, чи ці відмінності пов’язані з Омікроном чи іншим фактором, наприклад, статусом вакцинації. Справді, багато симптомів Covid-19 відрізняються залежно від статусу вакцинації людини.

Майя Н. Кларк-Кутайя, асистент професора коледжу медсестер Мейєрса Нью-Йоркського університету, яка спостерігала за пацієнтами з Covid-19 під час пандемії, сказала, що вакциновані пацієнти з Дельтою або оригінальним коронавірусом, як правило, відчувають головний біль, закладеність, тиск у пазухах і синусовий біль, тоді як у невакцинованих пацієнтів частіше виникають задишка і кашель, а також симптоми, схожі на грип.

Щодо Омікрона, лікарка Кларк-Кутайя сказала, що пацієнти, з якими вона спілкувалася в Пенсільванії, мають симптоми, подібні до Дельти. Вакциновані пацієнти при Омікроні скаржаться на головний біль, біль у тілі та лихоманку. У невакцинованих людей спостерігаються така ж задишка, кашель і грипоподібні симптоми, які вона бачила серед нещеплених людей з Дельтою та оригінальним коронавірусом.

– Іще одна відмінність між Омікроном та іншими варіантами полягає в тому, що Омікрон, здається, має менший інкубаційний час аніж чотири-шість днів Дельти, – сказав лікар Валід Джавайд, директор із запобігання інфекціям та контролю в центрі міста Маунт-Сінай у Нью-Йорку.

Це може бути пов’язаним з тим, що мутації цього варіанту допомагають йому прикріплюватися до клітин і проникати всередину.

Чи м’якший Омікрон за Дельту? Минулого тижня з Південної Африки надійшли дані, що ризик госпіталізації для дорослих з діагнозом Омікрон серед вакцинованих був на 29% нижчим, ніж під час першої хвилі пандемії. І у госпіталізованих з Covid-19 у Південній Африці було менше шансів потрапити в реанімацію.

Але спостереження Південної Африки можуть не стосуватися Сполучених Штатів та інших країн. Більшість південноафриканців вже були інфіковані Covid-19, а середній вік у Південній Африці становить 27 років. Обидва фактори можуть сприяти легким наслідкам.

– Але потрібно враховувати, що у США середній вік становить 38 років, – сказав лікар Янг. – Дані також показали, що, хоча у дітей, як правило, були легкі симптоми, у них було на 20% більше шансів бути госпіталізованими під час хвилі Омікрона порівняно з першою хвилею.

За словами лікаря Джавайда, іноді ранні легкі симптоми можуть пізніше перерости в серйозні, тому дуже важливо, щоб хворі були перевірені та залишалися вдома. Це все одно коронавірус. Ми досі в пандемії.