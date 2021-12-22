Найближчим часом фахівці Дослідницького інституту армії Волтера Ріда (WRAIR) США можуть оголосити про вакцину від коронавірусу, яка ефективна проти всіх варіантів, зокрема Омікрона.

Над речовиною працювали майже два роки з моменту, коли науковці отримали перше секвенування ДНК вірусу. Ще тоді військові намагалися створити вакцину, яка була б ефективною проти різних штамів.

Це препарат з наночастинок феритину із шипами, який містить білок у формі футбольного м’яча з 24 гранями, що дає змогу йому прикріплюватися до кількох варіантів коронавірусу на різних сторонах білка.

На стадії випробувань вакцина показала позитивні результати, зазначив директор відділення інфекційних захворювань Волтера Ріда, доктор Кайвон Моджаррад.

Речовину також тестували на людях. Перша фаза випробувань завершилася позитивними наслідками.

Проте ще потрібно додатково вивчити вакцину.

– Нам необхідно оцінити це в реальних умовах і спробувати зрозуміти, як вакцина діє на значно більшій кількості людей, які спочатку були вакциновані чимось іншим або вже були хворі, – уточнив Кайвон Моджаррад.

У світі продовжується розробка речовин для вакцинації людей від коронавірусу. Робота продовжується, тому що вірус постійно мутує, і вакцина не така ефективна проти нових варіантів.

Джерело: Defense One