В ближайшее время специалисты Исследовательского института армии Уолтера Рида (WRAIR) США могут объявить о вакцине от коронавируса, которая эффективна против всех вариантов, включая Омикрон.

Над веществом работали почти два года, с момента, как ученые получили первое секвенирование ДНК вируса. Еще тогда военные пытались создать вакцину, которая была бы эффективной против различных штаммов.

Это препарат из наночастиц ферритина с шипами, который содержит белок в форме футбольного мяча с 24 гранями, что позволяет ему прикрепляться к нескольким вариантам коронавируса на разных сторонах белка.

На стадии испытаний вакцина показала позитивные результаты, отметил директор отделения инфекционных заболеваний Уолтера Рида, доктор Кайвон Моджаррад.

Вещество также тестировали на людях. Первая фаза испытаний завершилась позитивными результатами.

Однако вакцину еще нужно дополнительно изучить.

— Нам необходимо оценить это в реальных условиях и попытаться понять, как вакцина действует на гораздо большем количестве людей, которые изначально были вакцинированы чем-то другим или уже были больны, — уточнил Кайвон Моджаррад. Читайте также: Защита от Омикрона: власти Израиля объявили о введении четвертой дозы Covid-вакцины

В мире продолжается разработка веществ для вакцинации людей от коронавируса. Работа продолжается, потому что вирус постоянно мутирует, и вакцина не так эффективна против новых вариантов.

Источник: Defense One