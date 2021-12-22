Израиль уже почти традиционно демонстрирует опережающие темпы вакцинации населения страны. Здесь первым начали практиковать введение третьих доз вакцин от коронавирусной инфекции. Сегодня власти объявили о ревакцинации четвертой дозой.

Речь идет о гражданах в возрасте старше 60 лет и медицинских работниках, которых государство стремится максимально защитить от стремительно набирающего обороты нового варианта коронавируса Омикрон.

Причем сделать четвертый вакцинальный укол рекомендуется как можно быстрее.

— Нечего ждать, идите вакцинироваться, — написал в Твиттер министр здравоохранения страны Ницан Горовиц.

Отмечается, что четвертую дозу можно получить через четыре месяца после третьей прививки.

Кроме того, власти решили сократить промежуток между второй и третьей дозами с пяти до трех месяцев.

Напомним, что в Израиле бустерные дозы начали вводить в июле этого года, а в октябре сделали их обязательными для населения.