Первый пациент в Украине, инфицированный новым штаммом коронавируса Омикрон уже выздоровел. Об обнаружении в Украине штамма Омикрон стало известно 18 декабря, сообщил главный санврач Игорь Кузин во время брифинга 21 декабря.

Главный санврач отметил, что инфицированный штаммом Омикрон был полностью вакцинирован против Covid-19 еще весной.

По словам Игоря Кузина, болезнь протекала бессимптомно.

Он также сообщил, что пациент уже получил отрицательный ПЦР-тест.

Ночью 18 декабря в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Омикрон (B.1.1.529-like).

Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными Covid-19.

Источник: Игорь Кузин