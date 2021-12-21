Всемирная организация здравоохранения призвала людей по всему миру максимально скорректировать свои планы на предстоящие рождественские и новогодние праздники. Причина – угроза стремительного распространения нового варианта Омикрон практические на всех континентах.

— Отмененное мероприятие лучше, чем отмененная жизнь, — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Эта рекомендация прозвучала на фоне новости о первой смерти от Омикрона в США, где новый штамм уже стал доминирующим. То есть он значительно опережает по скорости распространения Дельту. Однако глава белого дома Джо Байден заявил, что не планирует блокировать страну.

Главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи ранее предупреждал, что рождественские путешествия увеличат распространение Омикрона даже среди полностью вакцинированных.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Государственный департамент посоветовали американцам не ездить в восемь стран, включая Испанию, Финляндию, Чад и Ливан.

Ряд европейских стран, в том числе Франция, Германия, Нидерланды, ужесточили Covid-ограничения на период Рождества.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что дополнительных ограничений пока не планируется, но к такому развитию событий нужно быть готовыми. Новогодние праздники на Трафальгарской площади в Лондоне отменены.

Между тем, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила в понедельник, что было бы неразумно делать вывод на основании первых данных о том, что Омикрон более мягкий вариант, чем предыдущие. По ее словам, рост количества заболевших введет все системы здравоохранения в крайне напряженный режим работы.