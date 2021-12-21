Всесвітня організація охорони здоров’я закликала людей по всьому світу максимально скорегувати свої плани на майбутні різдвяні та новорічні свята. Причина – загроза стрімкого поширення нового варіанту Омікрон по всіх континентах.

– Скасований захід краще, ніж скасоване життя, – заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Ця рекомендація прозвучала на тлі новини про першу смерть від Омікрона в США, де новий штам вже став домінуючим. Тобто він значно випереджає за швидкістю поширення Дельту. Однак глава Білого дому Джо Байден заявив, що не планує блокувати країну.

Головний експерт країни з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі раніше попереджав, що різдвяні подорожі збільшать поширення Омікрона навіть серед повністю вакцинованих.

Центр США з контролю і профілактики захворювань (CDC) і Державний департамент порадили американцям не їздити у вісім країн, зокрема Іспанію, Фінляндію, Чад і Ліван.

Низка європейських країн, з-поміж них Франція, Німеччина, Нідерланди, посилили Covid-обмеження на період Різдва.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у понеділок, що додаткових обмежень поки що не планується, але до такого розвитку подій потрібно бути готовими. Новорічні свята на Трафальгарській площі в Лондоні скасовані.

Тим часом, головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан заявила в понеділок, що було б нерозумно робити висновок на підставі перших даних про те, що Омікрон більш м’який варіант, ніж попередні. За її словами, зростання кількості хворих введе всі системи охорони здоров’я у вкрай напружений режим роботи.