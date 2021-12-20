Міністерство охорони здоров’я України має намір ухвалити рішення про терміни застосування бустерної (третьої) дози вакцини проти коронавірусу протягом цього тижня.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV у понеділок, 20 грудня.

За його словами, дату та час проведення третього щеплення від небезпечної хвороби ухвалить експертна рада у четвер, 23 грудня.

– У четвер у МОЗ засідатиме експертна рада, яка ухвалить рішення про дату та час застосування третьої (бустерної) дози вакцини, – наголосив політик.

Вакцинація в Україні

З 24 грудня 2020 року триває активна кампанія вакцинації в Україні. За весь час пандемії 14 386 387 людей імунізувалися проти коронавірусу.

Серед них 14 386 385 українців зробили перше щеплення, а 12 986 872 громадян пройшли повний курс вакцинації від небезпечної хвороби.

Водночас вже 92 людини отримали третю (бустерну) дозу вакцини. Щеплення нею роблять людям, які мають важкі супутні захворювання. Загалом в Україні здійснили 27 373 349 Covid-щеплень.