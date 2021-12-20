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Підробка Covid-документів: щомісяця злочинці отримували десятки млн гривень

20 Грудня 2021, 12:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
злочин
Джерело: Depositphotos

Підводячи підсумки року, що минає, співробітники Служби безпеки України нарахували понад 100 розкритих злочинних груп, які наживалися на виготовленні й збуті фальшивих документів про вакцинацію від коронавірусної інфекції і негативних ПЛР-тестах.

Про це повідомляла прес-служба СБУ.

Також стало відомо, що повідомлено про підозру понад 40 організаторам протизаконних схем, серед яких є і представники іноземних держав.

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За підсумками оперативних розробок з’ясувалося, що серед тих, хто наживався на грубому порушенні карантинних вимог, чимало співробітників туристичних агентств і медичних працівників. Останні, як правило, вносили в електронну систему НСЗУ неправдиві дані щодо вакцинації.

Замовників шукали на спеціально створених інтернет-ресурсах, а також через власні зв’язки в медичних установах і туристичних фірмах. Зі злочинної діяльності вони отримували щомісячний дохід у розмірі десятків мільйонів гривень.

Джерело
СБУ
Теги
Covid-сертифікат , Вакцинація , Злочинність , Коронавірус Covid-19 , СБУ , тестування
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