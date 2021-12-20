Підводячи підсумки року, що минає, співробітники Служби безпеки України нарахували понад 100 розкритих злочинних груп, які наживалися на виготовленні й збуті фальшивих документів про вакцинацію від коронавірусної інфекції і негативних ПЛР-тестах.

Про це повідомляла прес-служба СБУ.

Також стало відомо, що повідомлено про підозру понад 40 організаторам протизаконних схем, серед яких є і представники іноземних держав.

За підсумками оперативних розробок з’ясувалося, що серед тих, хто наживався на грубому порушенні карантинних вимог, чимало співробітників туристичних агентств і медичних працівників. Останні, як правило, вносили в електронну систему НСЗУ неправдиві дані щодо вакцинації.

Замовників шукали на спеціально створених інтернет-ресурсах, а також через власні зв’язки в медичних установах і туристичних фірмах. Зі злочинної діяльності вони отримували щомісячний дохід у розмірі десятків мільйонів гривень.