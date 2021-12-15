Дітей віком від 5 років почнуть вакцинувати від коронавірусу в Україні не раніше 2022 року.
Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій.
Для цього потрібна спеціальна вакцина, її поки що немає в Україні.
– Для них доза вакцина втричі нижча. Це не означає, що ми можемо взяти ту вакцину, яка вводиться дозуванням 0,3, і ввести дитині 0,1. Потрібен препарат вдповідної концентрації, – наголосив Федір Лапій.
Перед тим, як проводити імунізацію, виробник цієї речовини має пройти етап реєстрації в Україні, це може статися вже на початку січня.
Проте вакцинація від коронавірусу серед дітей цієї вікової групи не є пріоритетною для країни.
Нині в Україні цього більше потребують літні люди та громадяни, які перебувають у групі ризику.
Щеплення роблять у країні з кінця лютого 2021 року, у липні імунізація стала доступною для всіх повнолітніх українців, восени МОЗ дозволило робити уколи дітям від 12 років.