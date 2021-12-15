Детей от 5 лет начнут вакцинировать от коронавируса в Украине не раньше 2022 года.

Об этом сообщил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Для этого необходима специальная вакцина, ее пока нет в Украине.

— Для них доза вакцина в три раза ниже. Это не значит, что мы можем взять ту вакцину, которая вводится в дозировке 0,3, и ввести ребенку 0,1. Нужен препарат в соответствующей концентрации, — отметил Федор Лапий.

Перед тем, как проводить иммунизацию, производитель этого вещества должен пройти этап регистрации в Украине, это может произойти уже в начале января.

Однако вакцинация от коронавируса среди детей этой возрастной группы не является приоритетной для страны.

Сейчас в Украине в этом больше нуждаются пожилые люди и граждане, которые находятся в группе риска.

Прививки делают в стране с конца февраля 2021 года, в июле иммунизация стала доступна для всех совершеннолетних украинцев, осенью Минздрав разрешил делать уколы детям от 12 лет.