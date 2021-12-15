Отдельный Covid-сертификат для людей с медицинскими показаниями до введения дополнительной дозы вакцины от Covid-19 не будет генерироваться. У них останется действующим зеленый сертификат, который сформировался после второй дозы прививки.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Мария Карчевич во время брифинга 15 декабря.

По ее словам, людям, имеющим медицинские показания в связи с тяжелыми заболеваниями, рекомендовано вводить дополнительную дозу вакцины против коронавирусной болезни.

— Хочу объяснить, что дополнительный Covid-сертификат у них генерироваться не будет. Действующим останется зеленый сертификат, причем его срок тоже останется таким же. То есть, 365 дней со дня получения второй дозы прививки, — отметила она.

Карчевич подчеркнула, что данные о дополнительной дозе будут внесены в электронную систему здравоохранения.

Также она рассказала, что Украина готовится присоединиться к Глобальной сети Covid-сертификатов, что способна охватить все страны мира.

Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных Covid-документов для пересечения границы. Украинцы смогут путешествовать без ПЦР-тестов и самоизоляции в странах прибытия, когда это позволяет их эпидемическая ситуация.