В Украине дополнительную дозу вакцины от коронавируса можно получить, если у человека есть для этого медицинские показания. Прививку можно получить по направлению от семейного или профильного врача.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 14 декабря. Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против Covid-19 людям, имеющим для этого медицинские показания.

— Теперь они могут получить дополнительную дозу через 28-90 дней после второй дозы, независимо от того, какой вакциной они вакцинировались ранее. Для того, чтобы получить дополнительную дозу, необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу, – отметил Кузин.

По словам санврача, речь идет о людях с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, тех, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию и пациентах с рядом других иммунодефицитных состояний. Таким образом, иммунная система указанных категорий людей будет более защищенной от коронавирусной болезни.

Выдать направление произвольной формы на прививку при наличии медицинских показаний может семейный или профильный врач. Важно, что дополнительную дозу можно получить той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

Сделать дополнительную прививку можно будет в ближайшем пункте вакцинации. Врач вакцинальной бригады должен внести данные о введении дополнительной дозы в электронную систему здравоохранения, как третьей дозы.

Кузин подчеркнул, что действие сертификата о вакцинации не будет продолжаться, то есть документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении третьей дозы вакцины от коронавируса отдельным категориям граждан, независимо от того, каким препаратом они прививались ранее. Речь идет именно о дополнительной дозе вакцинации, а не бустерной.