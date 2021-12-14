В Україні додаткову дозу вакцини від коронавірусу можна отримати, якщо у людини є для цього медичні покази. Щеплення можна отримати за направленням від сімейного чи профільного лікаря.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 14 грудня. Міністерство охорони здоров’я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти Covid-19 людям, які мають для цього медичні покази.

– Тепер вони можуть отримати додаткову дозу через 28-90 днів після другої дози, незалежно від того, якою вакциною вони щепились раніше. Для того, щоб отримати додаткову дозу, необхідно звернутись до свого сімейного або профільного лікаря, – зазначив Кузін.

За словами санлікаря, йдеться про людей із ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію та пацієнтів із низкою інших імунодефіцитних станів. Таким чином, імунна система вказаних категорій осіб буде більш захищеною від коронавірусної хвороби.

Видати направлення довільної форми на щеплення за наявності медичних показань може сімейний чи профільний лікар. Важливо, що додаткову дозу можна отримати тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Зробити додаткове щеплення можна буде у найближчому пункті вакцинації. Лікар вакцинальної бригади має внести дані про введення додаткової дози до електронної системи охорони здоров’я, як третю дозу.

Кузін наголосив, що дія сертифіката про вакцинацію не продовжуватиметься, тобто документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.