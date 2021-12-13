МОЗ дозволив третю дозу Covid-вакцини в Україні: хто її отримає

В Україні дозволили введення третьої дози вакцини від коронавірусу окремим категоріям громадян, незалежно від того, яким препаратом вони щепилися раніше.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав відповідний наказ №2770 від 13 грудня.
Третя доза рекомендується людям:
- з ВІЛ-інфекцією;
- з онкозахворюваннями;
- після трансплантації органів;
- які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;
- з імунодефіцитним станом.
Ляшко пояснив, що додаткову дозу вони рекомендують людям з тяжкими захворюваннями, оскільки їхня імунна система могла не сформувати належний захист.
Раніше глава МОЗ сказав, що йдеться саме про додаткову дозу вакцинації, а не бустерну.
Додаткову дозу вводять через 28 днів після основної схеми вакцинації – другого щеплення. І це вакцина того самого виробника.
Бустерну вводять через півроку після двох попередніх доз. І рішення саме щодо неї ще немає.