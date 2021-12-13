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МОЗ дозволив третю дозу Covid-вакцини в Україні: хто її отримає

13 Грудня 2021, 23:52
Валентина Летяк редакторка стрічки
вакцинація
Джерело: Depositphotos

В Україні дозволили введення третьої дози вакцини від коронавірусу окремим категоріям громадян, незалежно від того, яким препаратом вони щепилися раніше.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав відповідний наказ №2770 від 13 грудня.

Третя доза рекомендується людям:

  • з ВІЛ-інфекцією;
  • з онкозахворюваннями;
  • після трансплантації органів;
  • які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;
  • з імунодефіцитним станом.

Ляшко пояснив, що додаткову дозу вони рекомендують людям з тяжкими захворюваннями, оскільки їхня імунна система могла не сформувати належний захист.

Раніше глава МОЗ сказав, що йдеться саме про додаткову дозу вакцинації, а не бустерну.

Додаткову дозу вводять через 28 днів після основної схеми вакцинації – другого щеплення. І це вакцина того самого виробника.

Бустерну вводять через півроку після двох попередніх доз. І рішення саме щодо неї ще немає.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Олег Ляшко , Щеплення
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