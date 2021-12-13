В Україні вдалося вакцинувати 40% дорослого населення, а для створення колективного імунітету необхідно досягти позначки 70% імунізованих. Майже 68% щепленого дорослого населення у столиці.

Водночас наразі фіксується зниження темпів вакцинації. Тим часом у деяких українців уже підходить черга отримати ревакцинальну дозу, як це роблять у США, Європі чи Ізраїлі. Та поки що в нас є рішення лише про додаткову дозу. Ці поняття варто розмежовувати, наголошують в міністерстві.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив, що підпише указ про додаткову дозу вакцинації. Додаткову, а не бустерну. На цьому наголошують особливо. Її отримають насамперед онкохворі, ВІЛ-інфіковані, ті, хто переніс трансплантацію та живе на гормонотерапії.

Додаткова дозу вводять через 28 днів після основної схеми вакцинації – другого щеплення. І це вакцина того самого виробника.

Інша справа – бустерна доза або ревакцинальна. Саме її вже практикують у США, Європі, Ізраїлі. Вона необхідна для посилення захисту, який з часом зменшується. Її вводять через півроку після двох попередніх доз. Рішення саме про бустерну дозу ще немає.

Експертна група ще у жотвні 2020 року рекомендувала ревакцинацію для медиків, мешканців інтернатів і тих, кому за 60. Та почнуть втілювати цю рекомендацію не раніше січня. Водночас і надалі існує проблема вакцинації від коронавірусу хоча б однією дозою тих, хто далеко від пунктів щеплення.