В Украине удалось вакцинировать 40% взрослого населения, а для создания коллективного иммунитета необходимо добиться отметки 70% иммунизированных. Около 68% привитого взрослого населения в столице.

В то же время фиксируется снижение темпов вакцинации. Тем временем у некоторых украинцев уже подходит очередь получить ревакцинальную дозу, как это делают в США, Европе или Израиле. Но пока у нас есть решение только о дополнительной дозе. Эти понятия следует разграничивать, подчеркивают в министерстве.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил, что подпишет указ о дополнительной дозе вакцинации. Дополнительной, а не бустерной. Это подчеркивают. Ее получат онкобольные, ВИЧ-инфицированные, перенесшие трансплантацию и живущие на гормонотерапии.

Дополнительную дозу вводят через 28 дней после основной схемы вакцинации — второй прививки. И это вакцина того же производителя.

Другое дело – бустерная доза или ревакцинальная. Именно его уже практикуют в США, Европе, Израиле. Она необходима для усиления защиты, которая со временем уменьшается. Ее вводят через полгода после двух предварительных доз. Решения именно о бустерной дозе еще нет.

Экспертная группа еще в октябре 2020 года рекомендовала ревакцинацию для медиков, жителей интернатов и тех, кому за 60. Но начнут воплощать эту рекомендацию не раньше января. В то же время существует проблема вакцинации от коронавируса хотя бы одной дозой тех, кто далеко от пунктов прививки.