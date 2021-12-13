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Минздрав разрешил третью дозу Covid-вакцины в Украине: кто ее получит

13 декабря 2021, 23:52
Валентина Летяк редактор ленты
вакцинація
Источник: Depositphotos

В Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса отдельным категориям граждан, независимо от того, каким препаратом они прививались раньше.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ №2770 от 13 декабря.

Третья доза рекомендуется людям:

  • с ВИЧ-инфекцией;
  • с онкозаболеваниями;
  • после трансплантации органов;
  • проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
  • с иммунодефицитным состоянием.

Ляшко объяснил, что дополнительную дозу рекомендуют людям с тяжелыми заболеваниями, поскольку их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту.

Ранее глава Минздрава сказал, что речь идет именно о дополнительной дозе вакцинации, а не бустерной.

Дополнительную дозу вводят через 28 дней после основной схемы вакцинации — второй прививки. И это вакцина того же производителя.

Бустерную вводят через полгода после двух предыдущих доз. И решения по ней еще нет.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Олег Ляшко , Прививка
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