Минздрав разрешил третью дозу Covid-вакцины в Украине: кто ее получит

В Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса отдельным категориям граждан, независимо от того, каким препаратом они прививались раньше.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ №2770 от 13 декабря.

Третья доза рекомендуется людям:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкозаболеваниями;

после трансплантации органов;

проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

с иммунодефицитным состоянием.

Ляшко объяснил, что дополнительную дозу рекомендуют людям с тяжелыми заболеваниями, поскольку их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту.

Ранее глава Минздрава сказал, что речь идет именно о дополнительной дозе вакцинации, а не бустерной.

Дополнительную дозу вводят через 28 дней после основной схемы вакцинации — второй прививки. И это вакцина того же производителя.

Бустерную вводят через полгода после двух предыдущих доз. И решения по ней еще нет.