Минздрав разрешил третью дозу Covid-вакцины в Украине: кто ее получит

В Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса отдельным категориям граждан, независимо от того, каким препаратом они прививались раньше.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ №2770 от 13 декабря.
Третья доза рекомендуется людям:
- с ВИЧ-инфекцией;
- с онкозаболеваниями;
- после трансплантации органов;
- проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- с иммунодефицитным состоянием.
Ляшко объяснил, что дополнительную дозу рекомендуют людям с тяжелыми заболеваниями, поскольку их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту.
Ранее глава Минздрава сказал, что речь идет именно о дополнительной дозе вакцинации, а не бустерной.
Дополнительную дозу вводят через 28 дней после основной схемы вакцинации — второй прививки. И это вакцина того же производителя.
Бустерную вводят через полгода после двух предыдущих доз. И решения по ней еще нет.