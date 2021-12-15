Окремий Covid-сертифікат для людей із медичними показами до введення додаткової дози вакцини від Covid-19 не буде генеруватися. У них залишиться чинним зелений сертифікат, який сформувався після другої дози щеплення.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич під час брифінгу 15 грудня.

За її словами, людям, які мають медичні показання у зв’язку з важкими захворюваннями, рекомендовано вводити додаткову дозу вакцини проти коронавірусної хвороби.

– Хочу пояснити, що додатковий Covid-сертифікат у них генеруватися не буде. Чинним залишиться зелений сертифікат, при чому – його термін теж залишиться однаковим. Тобто, 365 днів від дня отримання другої дози щеплення, – зазначила вона.

Карчевич наголосила, що дані про додаткову дозу будуть внесені до електронної системи охорони здоров’я.

Також вона розповіла, що Україна готується приєднатися до Глобальної мережі Covid- сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.

Учасники мережі визнаватимуть цифрові документи одне одного і не вимагатимуть додаткових Covid-документів для перетину кордону. Українці зможуть подорожувати без ПЛР-тестів та самоізоляції в країнах прибуття, коли таке дозволяє їхня епідемічна ситуація.