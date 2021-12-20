Подводя итоги уходящего года, сотрудники Службы безопасности Украины насчитали свыше 100 раскрытых преступных групп, которые наживались на изготовлении и сбыте фальшивых документов о вакцинации от коронавирусной инфекции и отрицательных ПЦР-тестах.

Об этом сообщала пресс-служба СБУ.

Также стало известно, что сообщено о подозрении более 40 организаторам противозаконных схем, среди которых есть и представители иностранных государства.

По итогам оперативных разработок выяснилось, что среди тех, кто наживался на грубом нарушении карантинных требований, немало сотрудников туристических агентств и медицинских работников. Последние, как правило, вносили в электронную систему НСЗУ неправдивые данные о вакцинации.

Заказчиков искали на специально созданных интернет-ресурсах, а также через собственные связи в медицинских учреждениях и туристических фирмах. С преступной деятельности они получали ежемесячный доход в размере десятков миллионов гривен.