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Подделка Covid-документов: ежемесячно преступники получали десятки млн гривен

20 декабря 2021, 12:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
злочин
Источник: Depositphotos

Подводя итоги уходящего года, сотрудники Службы безопасности Украины насчитали свыше 100 раскрытых преступных групп, которые наживались на изготовлении и сбыте фальшивых документов о вакцинации от коронавирусной инфекции и отрицательных ПЦР-тестах.

Об этом сообщала пресс-служба СБУ.

Также стало известно, что сообщено о подозрении более 40 организаторам противозаконных схем, среди которых есть и представители иностранных государства.

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По итогам оперативных разработок выяснилось, что среди тех, кто наживался на грубом нарушении карантинных требований, немало сотрудников туристических агентств и медицинских работников. Последние, как правило, вносили в электронную систему НСЗУ неправдивые данные о вакцинации.

Заказчиков искали на специально созданных интернет-ресурсах, а также через собственные связи в медицинских учреждениях и туристических фирмах. С преступной деятельности они получали ежемесячный доход в размере десятков миллионов гривен.

Источник
СБУ
Теги
Covid-сертификат , Вакцинация , Злочинність , Коронавирус Covid-19 , СБУ , тестування
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