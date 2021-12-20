Министерство здравоохранения Украины намерено принять решение о сроках применения бустерной (третьей) дозы вакцины против коронавируса в течение этой недели.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 20 декабря.

По его словам, дату и время проведения третьей прививки от опасной болезни примет экспертный совет в четверг, 23 декабря.

— В четверг в Минздраве будет заседать экспертный совет, который примет решение о дате и времени применения третьей (бустерной) дозы вакцины, — подчеркнул политик.

Вакцинация в Украине

С 24 декабря 2020 года проходит активная кампания вакцинации в Украине. За все время пандемии 14 386 387 человек иммунизировались против коронавируса.

Среди них 14 386 385 украинцев сделали первую прививку, а 12 986 872 граждан прошли полный курс вакцинации от опасной болезни.

В то же время уже 92 человека получили третью (бустерную) дозу вакцины. Прививку ею делают людям, имеющим тяжелые сопутствующие заболевания. Всего в Украине осуществили 27 373 349 Covid-прививок.