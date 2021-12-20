Украинцам, которые привились двумя дозами вакцины от коронавируса, государство начало выплачивать обещанную 1 тыс. грн.

Карты некоторых людей, предварительно открывших себе электронные счета в мобильных приложениях, были пополнены накануне. Другим же нужно это дополнительно сделать, чтобы получить деньги.

Эти деньги нельзя снять, можно рассчитываться только терминалом или онлайн. Тратить их можно на определенные услуги – фитнес-клубы, железнодорожные и авиабилеты, книги, билеты в музеи, театры и кинотеатры.

Например, можно приобрести железнодорожные билеты между населенными пунктами – в Буковель на зимние праздники.

Также можно купить книги для подарков на Новый год.

Получив 1 тыс. грн за вакцинацию, можно культурно развиваться походами в музей.

Однако у жителей небольших населенных пунктов с этим может возникнуть проблема, ведь у них нет ни фитнес-центров, ни музеев. Им для этого нужно ехать в города или райцентры.

Деньги за вакцинацию нужно потратить в течение четырех месяцев, в конце периода — если есть какая-то сумма на этом счете, она возвращается в государственный бюджет.