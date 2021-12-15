Тысяча за вакцинацию: еще в двух банках можно оформить карту для выплаты

В Украине с 15 декабря в ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты в рамках проекта єПідтримка для выплат тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщили пресс-службы банков.

Для зачисления суммы помощи достаточно с 19 декабря для Приватбанка и с 20 декабря для Ощадбанка в мобильном приложении Дія требуется:

подать заявление на получение 1 тысячи грн;

выбрать номер карты для выплаты пособия;

дать согласие на обработку персональных данных.

По условиям программы карты будут действовать четыре месяца со дня получения средств, поэтому зачисленные средства необходимо потратить за это время.

В банках отметили, что пополнить, снять средства со счета или перевести на другие счета будет невозможно. Если за четыре месяца средства не потратить, они вернутся государству.

В то же время тысячу гривен можно будет потратить на оплату услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта, внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом, а также для приобретения книг в книжных магазинах на территории Украины.

В целом Альфа-Банк, а-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк стали первыми банками, которые присоединились к программе єПідтримка по выплате тысячи гривен вакцинированным.

Получить тысячу гривен за вакцинацию на первом этапе смогут совершеннолетние украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса.

Для этого необходимо иметь зеленый Covid-сертификат в приложении Дія, а также оформить специальную карту єПідтримка в одном из банков партнеров. Подробнее о том, как получить тысячу гривен за вакцинацию от Covid-19 — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ПриватБанк, Ощадбанк