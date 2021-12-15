Тисяча за вакцинацію: ще у двох банках можна оформити карту для виплати

В Україні з 15 грудня у ПриватБанк і Ощадбанк запустили можливість оформлення картки в рамках проекту єПідтримка для виплат тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомили прес-служби банків.

Для зарахування суми допомоги достатньо з 19 грудня для Приватбанку і з 20 грудня для Ощадбанку в мобільному додатку Дія потрібно:

подати заяву на отримання 1 тисячі грн;

вибрати номер картки для виплати допомоги;

дати згоду на обробку персональних даних.

За умовами програми картки діятимуть чотири місяці з дня отримання коштів, тому зараховані кошти необхідно витратити за цей час.

У банках наголосили, що поповнити, зняти кошти з рахунку чи перевести на інші рахунки буде неможливо. Якщо за чотири місяці кошти не витратити, то вони повернуться державі.

Водночас тисячу гривень можна буде витратити на оплату послуг у сферах культури, фізичної культури та спорту, внутрішніх пасажирських перевезень залізничним і авіаційним транспортом, а також для придбання книжок у книгарнях на території України.

Загалом Альфа-Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк і Ощадбанк стали першими банками, які приєдналися до програми єПідтримка з виплати тисячі гривень вакцинованим.

Отримати тисячу гривень за вакцинацію на першому етапі зможуть повнолітні українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Для цього необхідно мати зелений Covid-сертифікат у додатку Дія, а також оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків партнерів. Детальніше про те, як отримати тисячу гривень за вакцинацію від Covid-19 – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ПриватБанк, Ощадбанк