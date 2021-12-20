Українцям, які щепилися двома дозами вакцини від коронавірусу, держава почала виплачувати обіцяну 1 тис. грн.

Картки деяких людей, які заздалегідь відкрили собі електронні рахунки в мобільних додатках, були поповнені напередодні. Іншим же треба це додатково зробити, щоб отримати кошти.

Ці гроші не можна зняти, розраховуватися можна лише терміналом чи онлайн. Витрачати їх можна на певні послуги – фітнес-клуби, залізничні та авіаквитки, книги, квитки до музеїв, театрів та кінотеатрів.

Наприклад, можна придбати залізничні квитки між населеними пунктами – до Буковелю на зимові свята.

Також можна купити книжки на подарунки на Новий рік.

Отримавши 1 тис. грн за вакцинацію, також можна культурно розвиватися походами до музею.

Однак у мешканців невеликих населених пунктів з цим може виникнути проблема, адже у них немає ні фітнес-центрів, ні музеїв. Їм для цього треба їхати до міст чи райцентрів.

Гроші за вакцинацію треба витратити протягом чотирьох місяців, наприкінці періоду – якщо є якась сума на цьому рахунку, вона повертається у державний бюджет.