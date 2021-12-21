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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 6 029 новых случаев Covid-19

21 декабря 2021, 08:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
врач
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 6 029 человек. Из них 390 детей и 180 медработников.

Выздоровели за сутки – 18 850 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 346 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 061 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 496), Полтавской (602), Запорожской (344), Закарпатской (282), Волынской (279), Киевской (275) и Черкасской (266) областях.

  • г. Киев — 1 496;
  • Винницкая область — 147;
  • Волынская область — 279;
  • Днепропетровская область — 118;
  • Донецкая область — 413;
  • Житомирская область — 39;
  • Закарпатская область — 282;
  • Запорожская область — 344;
  • Ивано-Франковская область — 80;
  • Киевская область — 275;
  • Кировоградская область — 52;
  • Луганская область — 108;
  • Львовская область – 197;
  • Николаевская область — 165;
  • Одесская область — 142;
  • Полтавская область — 602;
  • Ровенская область – 183;
  • Сумская область — 122;
  • Тернопольская область — 84;
  • Харьковская область — 155;
  • Херсонская область — 32;
  • Хмельницкая область — 236;
  • Черкасская область — 266;
  • Черновицкая область — 101;
  • Черниговская область — 111.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 616 716 человек;
  • выздоровело — 3 357 405 человек;
  • летальных исходов — 93 608;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 532 593.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. Всего проведено 27 484 089 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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