За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 6 029 человек. Из них 390 детей и 180 медработников.

Выздоровели за сутки – 18 850 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 346 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 061 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 496), Полтавской (602), Запорожской (344), Закарпатской (282), Волынской (279), Киевской (275) и Черкасской (266) областях.

г. Киев — 1 496;

Винницкая область — 147;

Волынская область — 279;

Днепропетровская область — 118;

Донецкая область — 413;

Житомирская область — 39;

Закарпатская область — 282;

Запорожская область — 344;

Ивано-Франковская область — 80;

Киевская область — 275;

Кировоградская область — 52;

Луганская область — 108;

Львовская область – 197;

Николаевская область — 165;

Одесская область — 142;

Полтавская область — 602;

Ровенская область – 183;

Сумская область — 122;

Тернопольская область — 84;

Харьковская область — 155;

Херсонская область — 32;

Хмельницкая область — 236;

Черкасская область — 266;

Черновицкая область — 101;

Черниговская область — 111.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 616 716 человек;

выздоровело — 3 357 405 человек;

летальных исходов — 93 608;

проведено ПЦР-тестирований — 16 532 593.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. Всего проведено 27 484 089 прививок.