За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 6 029 человек. Из них 390 детей и 180 медработников.
Выздоровели за сутки – 18 850 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 346 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 061 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 496), Полтавской (602), Запорожской (344), Закарпатской (282), Волынской (279), Киевской (275) и Черкасской (266) областях.
- г. Киев — 1 496;
- Винницкая область — 147;
- Волынская область — 279;
- Днепропетровская область — 118;
- Донецкая область — 413;
- Житомирская область — 39;
- Закарпатская область — 282;
- Запорожская область — 344;
- Ивано-Франковская область — 80;
- Киевская область — 275;
- Кировоградская область — 52;
- Луганская область — 108;
- Львовская область – 197;
- Николаевская область — 165;
- Одесская область — 142;
- Полтавская область — 602;
- Ровенская область – 183;
- Сумская область — 122;
- Тернопольская область — 84;
- Харьковская область — 155;
- Херсонская область — 32;
- Хмельницкая область — 236;
- Черкасская область — 266;
- Черновицкая область — 101;
- Черниговская область — 111.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 616 716 человек;
- выздоровело — 3 357 405 человек;
- летальных исходов — 93 608;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 532 593.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. Всего проведено 27 484 089 прививок.