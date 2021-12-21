За минулу добу Covid-19 підтверджений у 6 029 осіб. З них 390 дітей і 180 медпрацівників.

Одужали за добу – 18 850 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 346 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 061 особа.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 496), Полтавській (602), Запорізькій (344), Закарпатській (282), Волинській (279), Київській (275) та Черкаській (266) областях.

м. Київ – 1 496;

Вінницька область – 147;

Волинська область – 279;

Дніпропетровська область – 118;

Донецька область – 413;

Житомирська область – 39;

Закарпатська область – 282;

Запорізька область – 344;

Івано-Франківська область – 80;

Київська область – 275;

Кіровоградська область – 52;

Луганська область – 108;

Львівська область – 197;

Миколаївська область – 165;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 602;

Рівненська область – 183;

Сумська область – 122;

Тернопільська область – 84;

Харківська область – 155;

Херсонська область – 32;

Хмельницька область – 236;

Черкаська область – 266;

Чернівецька область – 101;

Чернігівська область – 111.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 616 716 осіб;

одужало – 3 357 405 осіб;

летальних випадків – 93 608;

проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень.