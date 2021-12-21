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За минулу добу в Україні зафіксовано 6 029 нових випадків Covid-19

21 Грудня 2021, 08:16
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 6 029 осіб. З них 390 дітей і 180 медпрацівників.

Одужали за добу – 18 850 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 346 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 061 особа.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 496), Полтавській (602), Запорізькій (344), Закарпатській (282), Волинській (279), Київській (275) та Черкаській (266) областях.

  • м. Київ – 1 496;
  • Вінницька область – 147;
  • Волинська область – 279;
  • Дніпропетровська область – 118;
  • Донецька область – 413;
  • Житомирська область – 39;
  • Закарпатська область – 282;
  • Запорізька область – 344;
  • Івано-Франківська область – 80;
  • Київська область – 275;
  • Кіровоградська область – 52;
  • Луганська область – 108;
  • Львівська область – 197;
  • Миколаївська область – 165;
  • Одеська область – 142;
  • Полтавська область – 602;
  • Рівненська область – 183;
  • Сумська область – 122;
  • Тернопільська область – 84;
  • Харківська область – 155;
  • Херсонська область – 32;
  • Хмельницька область – 236;
  • Черкаська область – 266;
  • Чернівецька область – 101;
  • Чернігівська область – 111.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 616 716 осіб;
  • одужало – 3 357 405 осіб;
  • летальних випадків – 93 608;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089  щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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