За минулу добу Covid-19 підтверджений у 6 029 осіб. З них 390 дітей і 180 медпрацівників.
Одужали за добу – 18 850 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 346 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 061 особа.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 496), Полтавській (602), Запорізькій (344), Закарпатській (282), Волинській (279), Київській (275) та Черкаській (266) областях.
- м. Київ – 1 496;
- Вінницька область – 147;
- Волинська область – 279;
- Дніпропетровська область – 118;
- Донецька область – 413;
- Житомирська область – 39;
- Закарпатська область – 282;
- Запорізька область – 344;
- Івано-Франківська область – 80;
- Київська область – 275;
- Кіровоградська область – 52;
- Луганська область – 108;
- Львівська область – 197;
- Миколаївська область – 165;
- Одеська область – 142;
- Полтавська область – 602;
- Рівненська область – 183;
- Сумська область – 122;
- Тернопільська область – 84;
- Харківська область – 155;
- Херсонська область – 32;
- Хмельницька область – 236;
- Черкаська область – 266;
- Чернівецька область – 101;
- Чернігівська область – 111.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 616 716 осіб;
- одужало – 3 357 405 осіб;
- летальних випадків – 93 608;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень.