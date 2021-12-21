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Вакцинація допомогла: перший пацієнт з Омікроном в Україні уже одужав

21 Грудня 2021, 11:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
все ок, чоловік
Джерело: Depositphotos

Перший пацієнт, що був інфікований  новим штамом коронавірусу Омікрон уже одужав. Про виявлення в Україні штаму Омікрон стало відомо 18 грудня, повідомив головний санлікар Ігор Кузін під час брифінгу 21 грудня.

Головний санлікар зазначив, що інфікований штамом Омікрон був повністю вакцинований проти Covid-19 ще навесні. За словами Ігоря Кузіна хвороба протікала безсимптомно.

Він також повідомив, що пацієнт уже отримав негативний ПЛР-тест.

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Вночі 18 грудня у Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Омікрон (B.1.1.529-like).

Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19.

Джерело: Ігор Кузін

Теги
Коронавирус Covid-19
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