В Україні підтвердили наявність нового штаму коронавірусу Омікрон.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, штам Омікрон виявили у людини, яка повернулася з ОАЕ.

– Вночі в Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Омікрон (B.1.1.529-like). Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні, – повідомив Ляшко.

Вперше штам Омікрон (B.1.1.529) виявили у Південно-Африканській республіці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров’я вже назвала його варіантом, який викликає занепокоєння та має високу ймовірність поширення на глобальному рівні.

Зараз у Південно-Африканській республіці спостерігається зростання кількості хворих на Covid-19. Згідно з інформацією місцевих органів охорони здоров’я, протягом останніх 14 днів середня кількість щоденних випадків хвороби зросла з 300 до 3,5 тис.

Поки що не відомо, чи викликає штам Омікрон важчий перебіг коронавірусу. Зараження цим штамом супроводжується помірними та дещо нетиповими для коронавірусу симптомами, серед найпоширеніших – стомлюваність та прискорене серцебиття.

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