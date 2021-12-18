В Украине подтвердили наличие нового штамма коронавируса Омикрон.

Как сообщил министр охраны здоровья Виктор Ляшко, штамм Омикрон обнаружили у вернувшегося из ОАЭ человека.

– Ночью в Центр общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Омикрон (B.1.1.529-like). Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении, – сообщил Ляшко.

По словам министра охраны здоровья, сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц.



Впервые штамм Омикрон (B.1.1.529) обнаружили в Южно-Африканской республике, 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения уже назвала его вариантом, который вызывает беспокойство и имеет высокую вероятность распространения на глобальном уровне.

Сейчас в Южно-Африканской республике наблюдается рост количества больных Covid-19. Согласно информации местных органов здравоохранения, в течение последних 14 дней среднее количество ежедневных случаев болезни возросло с 300 до 3,5 тыс.

Пока не известно, вызывает ли штамм Омикрон более тяжелое течение коронавируса. Заражение этим штаммом сопровождается умеренными и несколько нетипичными для коронавируса симптомами, среди самых распространенных — утомляемость и учащенное сердцебиение.

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