Появление новых опасных штаммов – возможное следствие неравномерности распределения и сомнения относительно вакцинации от Covid-19 в мире. Большинство вариантов появляются в странах с низким доходом и низким охватом иммунизации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 29 ноября. По его словам, впервые о появлении штамма Омикрон Всемирная организация здравоохранения заявила 24 ноября 2021 года. Его зафиксировали в Южной Африке.

— Сообщение совпало по времени с ростом числа случаев Covid-19 в последние недели в Ботсване и Южной Африке. Но эпидемиологические исследования, которые подтвердят или опровергнут, связаны ли рост количества случаев с новым штаммом, продолжаются, — отметил Ляшко.

Он добавил, что пока не известно, вызывает ли штамм Омикрон более тяжелое течение коронавируса. Сейчас в Южно-Африканской республике наблюдается рост количества госпитализаций. Но это может быть связано с увеличением общего количества инфицированных людей, а не в результате инфицирования новым штаммом.

Первые случаи инфицирования штаммом Омикрон зафиксировали у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют легкое протекание болезни. Поэтому для понимания особенностей течения болезни после инфицирования этим штаммом необходимо время — от нескольких дней до нескольких недель.

Министр также утверждает, что в Украине сейчас есть ПЦР тест-системы, которые используют по меньшей мере две мишени во время обнаружения вируса. Они ориентируются на наиболее стабильные участки гена (а не на S белок), поэтому чувствительность и специфичность тест-систем не должна быть снижена.