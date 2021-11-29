Поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумнівів щодо вакцинації від Covid-19 у світі. Більшість варіантів з’являються в країнах з низьким рівнем доходу та низьким охопленням імунізації.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 29 листопада. За його словами, вперше про появу штаму Омікрон Всесвітня організація охорони здоров’я заявила 24 листопада 2021 року. Його зафіксували у Південній Африці.

– Повідомлення збіглося за часом зі зростанням кількості випадків Covid-19 останніми тижнями в Ботсвані та Південній Африці. Але епідеміологічні дослідження, які підтвердять чи спростують, чи пов’язане зростання кількості випадків з новим штамом, тривають, – зазначив Ляшко.

Він додав, що наразі не відомо, чи викликає штам Омікрон важчий перебіг коронавірусу. Зараз у Південно-Африканській республіці спостерігається зростання кількості госпіталізацій. Але це може бути пов’язано зі збільшенням загальної кількості інфікованих людей, а не з інфікуванням новим штамом.

Перші випадки інфікування штамом Омікрон зафіксували у молодих людей (студентів університетів), які, як правило, мають легший перебіг хвороби. Тому для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування цим штамом необхідний час – від декількох днів до декількох тижнів.

Міністр також стверджує, що в Україні зараз є ПЛР тест-системи, які використовують щонайменше дві мішені під час виявлення вірусу. Вони орієнтуються на найбільш стабільні ділянки гену (а не на S-білок), тому чутливість та специфічність тест-систем не має бути знижена.