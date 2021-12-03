В ходе испытаний, проведенных английскими учеными, выяснилось, что бустерные уколы против коронавирусной инфекции безопасны и повышают иммунитет при введении Covid-вакцин AstraZeneca или Pfizer.

Целый ряд научных исследований показал, что двудозовая вакцинация всеми официально разрешенными к применению вакцинами от коронавируса демонстрирует высокий уровень защиты от смертельно опасного вируса.

Но по истечение шести месяцев способность иммунной системы эффективно отвечать на вирусные атаки заметно ослабевает. Это заставило научное и медицинское сообщество задуматься о введении третьей, бустерной дозы.

В данном исследовании изучались безопасность, иммунный ответ и побочные эффекты семи вакцин при использовании их в качестве третьего бустерного укола.

Данные о побочных эффектах показывают, что все семь вакцин безопасны для использования в качестве третьих доз, с приемлемыми уровнями воспалительных побочных эффектов, таких как боль в месте инъекции, мышечная болезненность, утомляемость.

— Однако наиболее яркие преимущества в этом плане продемонстрировали AstraZeneca и Pfizer-BioNTech, — заявил руководитель исследования и директор Центра клинических исследований NIHR Сол Фауст.

При этом он отметил, что речь идет о качестве иммунного ответа, который эти вакцины вызывают через 28 дней после введения. Именно такой временной промежуток был изучен.

По словам ученого, дальнейшая работа позволит получить данные действия бустеров через три месяца и спустя один год после того, как люди получили свои ревакцинации. Эти сведения дадут представление о влиянии бустеров на долгосрочную защиту и иммунологическую память.

Отметим, что все участники испытаний были в возрасте 30 лет и старше, примерно половина из них — 70 лет и старше. Через 28 дней результаты ревакцинации были одинаковыми для всех возрастных групп.

Авторы предупреждают, что коэффициенты буста следует интерпретировать с осторожностью, потому что они относятся к иммуногенности (иммунному ответу), а не к защите от болезней, а взаимосвязь между уровнями антител на 28 день, долговременной защитой и иммунологической памятью пока, как уже было отмечено, неизвестна. Научные исследования продолжаются.