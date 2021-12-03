В ході випробувань, проведених англійськими вченими, з’ясувалося, що бустерні уколи проти коронавірусної інфекції безпечні і підвищують імунітет при введенні Covid-вакцин AstraZeneca або Pfizer.

Ціла низка наукових досліджень показала, що дводозова вакцинація всіма офіційно дозволеними до застосування вакцинами від коронавірусу демонструє високий рівень захисту від смертельно небезпечного вірусу.

Але після закінчення шести місяців здатність імунної системи ефективно відповідати на вірусні атаки помітно слабшає. Це змусило наукове та медичне співтовариство задуматися про введення третьої, бустерної дози.

У даному дослідженні вивчалися безпека, імунна відповідь і побічні ефекти семи вакцин при використанні їх в якості третього бустерного уколу.

Дані про побічні ефекти показують, що всі сім вакцин безпечні для використання в якості третіх доз, з прийнятними рівнями запальних побічних ефектів, таких як біль в місці ін’єкції, м’язова болючість, стомлюваність.

– Однак найбільш яскраві переваги в цьому плані продемонстрували AstraZeneca і Pfizer-BioNTech, – заявив керівник дослідження і директор Центру клінічних досліджень NIHR Сол Фауст.

При цьому він зазначив, що мова йде про якість імунної відповіді, яку ці вакцини викликають через 28 днів після введення. Саме такий часовий проміжок був вивчений.

За словами вченого, подальша робота дозволить отримати дані дії бустерів через три місяці і через один рік після того, як люди отримали свої ревакцинації. Ці відомості дадуть уявлення про вплив бустерів на довгостроковий захист і імунологічну пам’ять.

Відзначимо, що всі учасники випробувань були віком 30 років і старше, приблизно половина з них – 70 років і старше. Через 28 днів результати ревакцинації були однаковими для всіх вікових груп.

Автори попереджають, що коефіцієнти буста слід інтерпретувати з обережністю, тому що вони відносяться до імуногенності (імунної відповіді), а не до захисту від хвороб, а взаємозв’язок між рівнями антитіл на 28 день, довготривалим захистом і імунологічною пам’яттю поки, як уже було зазначено, невідомий. Наукові дослідження тривають.