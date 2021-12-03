З появою нового варіанту коронавірусу Омікрон в світі і в Україні в тому числі, медики і вчені все частіше стали говорити про необхідність введення бустерної дози повністю вакцинованим людям.

Як йдуть справи в нашій країні з третім щепленням і чи отримають його українці і, якщо отримають, то коли, розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в коментарі ЗМІ в кулуарах Верховної Ради.

Насамперед він зазначив, що вакцини проти коронавірусної інфекції в Україні достатньо. У тому числі і з урахуванням гіпотетичного прийняття рішення МОЗ про бустерну дозу.

В даному випадку все залежить від рішення ЄС з цього питання, в країнах якого бустер пропонують вводити через дев’ять місяців після дводозової вакцинації.

– Якщо пропозицію вчених про дев’ятимісячний інтервал схвалять на рівні Європарламенту, то ми будемо готові повторити це все на території України, – заявив Ляшко.

При цьому він нагадав, що розробку Covid-сертифікатів Україна також погоджувала відповідно до законодавства ЄС.

– Ми готові до цього технічно. Плюс – наявність вакцин. Тобто ми можемо в будь-який момент запустити бустерну дозу і розширити вікову категорію, – додав міністр.

Нагадаємо, що Єврокомісія раніше пропонувала скоротити термін дії Covid-сертифікатів з одного року до дев’яти місяців, а для його продовження буде потрібно бустерна доза.

Такі зміни пропонують запровадити з 10 січня 2022 року.