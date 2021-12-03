Мільйон освітян отримали дві дози вакцини проти Covid-19. Отже, зменшується кількість відсторонених від роботи вчителів та інших працівників освіти. Про повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет .

У процентному відношенні – це 86,8% працівників закладів освіти.

На другу дозу очікують ще понад 102 тис. педагогів, це 8,6% від загальної кількості.

Одну дозу вакцини від Covid-19 отримали працівники:

закладів дошкільної освіти – 95,4%

загальної середньої – 96,8%

спеціалізованої – 97,8%;

професійної та професійно-технічної – 96,1%;

фахової передвищої – 93,3%;

вищої – 89,4%.

Найбільшу кількість щеплених повним циклом вакцини від Covid-19 освітян демонструють:

Дніпропетровська область – 94,7%

Сумська – 92,8%

Черкаська – 92,7%

Луганська – 92,6%

Донецька – 91,6%.

Серед працівників шкіл: 96,8% учителів вакциновано першою дозою вакцини, а 89,6% – пройшли повний цикл.

Але 740 шкіл ще й досі продовжують дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян у червоній зоні. Це всього 5,35 % від загальної кількості закладів середньої освіти.

Наразі зменшується кількість відсторонених працівників ЗЗСО. Протягом останнього тижня до роботи повернулися понад 200 вчителів. При цьому, найбільше відсторонених залишається на Рівненщині – 364 та Київщині – 251 особа.

Міністр освіти наголосив, що вакцинація залишається найдієвішим способом знизити ризики захворювання на Covid-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Джерело: Сергій Шкарлет