Мільйон освітян отримали дві дози вакцини проти Covid-19. Отже, зменшується кількість відсторонених від роботи вчителів та інших працівників освіти. Про повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет .
У процентному відношенні – це 86,8% працівників закладів освіти.
На другу дозу очікують ще понад 102 тис. педагогів, це 8,6% від загальної кількості.
Одну дозу вакцини від Covid-19 отримали працівники:
- закладів дошкільної освіти – 95,4%
- загальної середньої – 96,8%
- спеціалізованої – 97,8%;
- професійної та професійно-технічної – 96,1%;
- фахової передвищої – 93,3%;
- вищої – 89,4%.
Найбільшу кількість щеплених повним циклом вакцини від Covid-19 освітян демонструють:
- Дніпропетровська область – 94,7%
- Сумська – 92,8%
- Черкаська – 92,7%
- Луганська – 92,6%
- Донецька – 91,6%.
Серед працівників шкіл: 96,8% учителів вакциновано першою дозою вакцини, а 89,6% – пройшли повний цикл.
Але 740 шкіл ще й досі продовжують дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян у червоній зоні. Це всього 5,35 % від загальної кількості закладів середньої освіти.
Наразі зменшується кількість відсторонених працівників ЗЗСО. Протягом останнього тижня до роботи повернулися понад 200 вчителів. При цьому, найбільше відсторонених залишається на Рівненщині – 364 та Київщині – 251 особа.
Міністр освіти наголосив, що вакцинація залишається найдієвішим способом знизити ризики захворювання на Covid-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.
Джерело: Сергій Шкарлет