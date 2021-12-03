Миллион педагогов получили две дозы вакцины против Covid-19. Следовательно, уменьшается количество отстраненных от работы учителей и других работников образования. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В процентном отношении – это 86,8% работников учебных заведений.

Вторую дозу ожидают еще более 102 тыс. педагогов, это 8,6% от общего количества.

Одну дозу вакцины от Covid-19 работники:

заведений дошкольного образования – 95,4%

общей средней – 96,8%

специализированной – 97,8%;

профессиональной и профессионально-технической – 96,1%;

профессиональной высшей – 93,3%;

высшего – 89,4%.

Наибольшее количество привитых полным циклом вакцины от Covid-19 педагогов демонстрируют:

Днепропетровская область – 94,7%

Сумская – 92,8%

Черкасская – 92,7%

Луганская – 92,6%

Донецкая – 91,6%.

Среди работников школ: 96,8% учителей вакцинированы первой дозой вакцины, а 89,6% — прошли полный цикл.

Но 740 школ до сих пор продолжают дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в красной зоне. Это всего 5,35% от общего количества заведений среднего образования.

В настоящее время уменьшается количество отстраненных работников общеобразовательных заведений. За последнюю неделю к работе вернулись более 200 учителей. При этом больше отстраненных остается на Ровенщине – 364 и Киевщине – 251 человек.

Министр образования подчеркнул, что вакцинация остается самым действенным способом снизить риски заболевания Covid-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни.

Источник: Сергей Шкарлет