Миллион педагогов получили две дозы вакцины против Covid-19. Следовательно, уменьшается количество отстраненных от работы учителей и других работников образования. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
В процентном отношении – это 86,8% работников учебных заведений.
Вторую дозу ожидают еще более 102 тыс. педагогов, это 8,6% от общего количества.
Одну дозу вакцины от Covid-19 работники:
- заведений дошкольного образования – 95,4%
- общей средней – 96,8%
- специализированной – 97,8%;
- профессиональной и профессионально-технической – 96,1%;
- профессиональной высшей – 93,3%;
- высшего – 89,4%.
Наибольшее количество привитых полным циклом вакцины от Covid-19 педагогов демонстрируют:
- Днепропетровская область – 94,7%
- Сумская – 92,8%
- Черкасская – 92,7%
- Луганская – 92,6%
- Донецкая – 91,6%.
Среди работников школ: 96,8% учителей вакцинированы первой дозой вакцины, а 89,6% — прошли полный цикл.
Но 740 школ до сих пор продолжают дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в красной зоне. Это всего 5,35% от общего количества заведений среднего образования.
В настоящее время уменьшается количество отстраненных работников общеобразовательных заведений. За последнюю неделю к работе вернулись более 200 учителей. При этом больше отстраненных остается на Ровенщине – 364 и Киевщине – 251 человек.
Министр образования подчеркнул, что вакцинация остается самым действенным способом снизить риски заболевания Covid-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни.
Источник: Сергей Шкарлет