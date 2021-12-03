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Миллион педагогов прошли полный курс вакцинации от Covid-19

3 декабря 2021, 13:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
школа
Источник: Depositphotos

Миллион педагогов получили две дозы вакцины против Covid-19. Следовательно, уменьшается количество отстраненных от работы учителей и других работников образования. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В процентном отношении – это 86,8% работников учебных заведений.

Вторую дозу ожидают еще более 102 тыс. педагогов, это 8,6% от общего количества.

Одну дозу вакцины от Covid-19 работники:

  • заведений дошкольного образования – 95,4%
  • общей средней – 96,8%
  • специализированной – 97,8%;
  • профессиональной и профессионально-технической – 96,1%;
  • профессиональной высшей – 93,3%;
  • высшего – 89,4%.

Наибольшее количество привитых полным циклом вакцины от Covid-19 педагогов демонстрируют:

  • Днепропетровская область – 94,7%
  • Сумская – 92,8%
  • Черкасская – 92,7%
  • Луганская – 92,6%
  • Донецкая – 91,6%.

Среди работников школ: 96,8% учителей вакцинированы первой дозой вакцины, а 89,6% — прошли полный цикл.

Но 740 школ до сих пор продолжают дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в красной зоне. Это всего 5,35% от общего количества заведений среднего образования.

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В настоящее время уменьшается количество отстраненных работников общеобразовательных заведений. За последнюю неделю к работе вернулись более 200 учителей. При этом больше отстраненных остается на Ровенщине – 364 и Киевщине – 251 человек.

Министр образования подчеркнул, что вакцинация остается самым действенным способом снизить риски заболевания Covid-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни.

Источник: Сергей Шкарлет

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Коронавирус Covid-19
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