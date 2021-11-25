Європейський Союз збирається рекомендувати обмежити термін дії Covid-сертифікату для подорожей дев’ятьма місяцями.
Європейська комісія збирається запропонувати країнам-членам ЄС продовжити приймати всіх мандрівників, які щеплені від коронавірусу вакцинами, схваленими в Євросоюзі.
Також ЄС має намір рекомендувати країнам дозволити в’їзд з 10 січня 2022 року для всіх мандрівників, що щеплені вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
А також нововведення будуть стосуватися терміну дії щеплень від Covid-19. Припускаючи, що так звана бустерна доза буде потрібна щепленим через 9 місяців, цей термін і буде встановлений для дії сертифіката.
Очікується, що пропозиції, які стосуються туристів з країн – не членів ЄС, будуть оголошені пізніше.
За даними Bloomberg, враховуючи, що рівень захворюваності продовжує зростати по всій Європі, Єврокомісія не планує публікувати так званий білий список країн, з яких можна в’їхати до ЄС. Із
1 березня будуть дозволені всі подорожі, незалежно від статусу вакцинації.
З цієї дати вакциновані і туристи, що одужали, з цифровим сертифікатом ЄС або еквівалентним йому документом зможуть потрапити до об’єднаної Європи.
За новими правилами можна буде подорожувати до ЄС дітям віком від 6 до 17 років за наявності негативного ПЛР-теста, навіть якщо вони не щеплені від Covid-19.
Країни ЄС окремо можуть вимагати від мандрівників зробити додатковий тест після прибуття або пройти карантин чи самоізоляцію.
Пропозиції будуть направлені країнам-членам на затвердження.
Джерело: Bloomberg