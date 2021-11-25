Європейський Союз збирається рекомендувати обмежити термін дії Covid-сертифікату для подорожей дев’ятьма місяцями.

Європейська комісія збирається запропонувати країнам-членам ЄС продовжити приймати всіх мандрівників, які щеплені від коронавірусу вакцинами, схваленими в Євросоюзі.

Також ЄС має намір рекомендувати країнам дозволити в’їзд з 10 січня 2022 року для всіх мандрівників, що щеплені вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

А також нововведення будуть стосуватися терміну дії щеплень від Covid-19. Припускаючи, що так звана бустерна доза буде потрібна щепленим через 9 місяців, цей термін і буде встановлений для дії сертифіката.

Очікується, що пропозиції, які стосуються туристів з країн – не членів ЄС, будуть оголошені пізніше.

За даними Bloomberg, враховуючи, що рівень захворюваності продовжує зростати по всій Європі, Єврокомісія не планує публікувати так званий білий список країн, з яких можна в’їхати до ЄС. Із

1 березня будуть дозволені всі подорожі, незалежно від статусу вакцинації.

З цієї дати вакциновані і туристи, що одужали, з цифровим сертифікатом ЄС або еквівалентним йому документом зможуть потрапити до об’єднаної Європи.

За новими правилами можна буде подорожувати до ЄС дітям віком від 6 до 17 років за наявності негативного ПЛР-теста, навіть якщо вони не щеплені від Covid-19.

Країни ЄС окремо можуть вимагати від мандрівників зробити додатковий тест після прибуття або пройти карантин чи самоізоляцію.

Пропозиції будуть направлені країнам-членам на затвердження.

Джерело: Bloomberg