Европейский союз намерен рекомендовать ограничить срок действия Covid-сертификата для путешествий девятью месяцами.

Европейская комиссия намерена предложить странам-членам ЕС продолжить принимать всех путешественников, привитых от коронавируса вакцинами, одобренными в Евросоюзе.

Также ЕС собирается рекомендовать странам разрешить въезд с 10 января 2022 года для всех привитых вакцинами путешественников, одобренных Всемирной организацией здравоохранения.

А также нововведения будут относиться к сроку действия прививок от Covid-19. Предполагая, что так называемая бустерная доза потребуется привитым через 9 месяцев, этот срок и будет установлен для действия сертификата.

Ожидается, что предложения, относящиеся к туристам из стран — не членов ЕС, будут объявлены позже.

По данным Bloomberg, учитывая, что уровень заболеваемости продолжает расти по всей Европе, Еврокомиссия не планирует публиковать так называемый белый список стран, из которых можно въехать в ЕС. С 1 марта будут разрешены все поездки, независимо от статуса вакцинации.

С этой даты вакцинированные и выздоровевшие туристы с цифровым сертификатом ЕС или эквивалентным ему документом смогут попасть в объединенную Европу.

По новым правилам можно будет путешествовать в ЕС детям в возрасте от 6 до 17 лет при наличии отрицательного ПЦР-теста, даже если они не привиты от Covid-19.

Страны ЕС отдельно могут потребовать от путешественников сделать дополнительный тест по прибытии или пройти карантин или самоизоляцию.

Предложения будут направлены на утверждение странам-членам.

Источник: Bloomberg