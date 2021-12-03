С появлением нового варианта коронавируса Омикрон в мире, и в Украине в том числе, медики и ученые все чаще стали говорить о необходимости введения бустерной дозы полностью вакцинированным людям.

Как обстоят дела в нашей стране с третьей прививкой, получат ли ее украинцы и, если получат, то когда, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии СМИ в кулуарах Верховной Рады.

Прежде всего он отметил, что вакцины против коронавирусной инфекции в Украине достаточно. В том числе и с учетом гипотетического принятия решения Минздрава о бустерной дозе.

В данном случае все зависит от решения ЕС по этому вопросу, в странах которого бустер предлагают вводить через девять месяцев после двухдозовой вакцинации.

— Если предложение ученых о девятимесячном интервале одобрят на уровне Европарламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины, — заявил Ляшко.

При этом он напомнил, что разработку Covid-сертификатов Украина также согласовывала в соответствии с законодательством ЕС.

— Мы готовы к этому технически. Плюс – наличие вакцин. То есть мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию, — добавил министр.

Напомним, что Еврокомиссия ранее предлагала сократить срок действия Covid-сертификатов с одного года до девяти месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.

Такие изменения предлагают ввести с 10 января 2022 года.