В Украине восемь областей готовы выйти из красной зоны эпидемической опасности. Министерство здравоохранения уже подало прошение созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, на следующей неделе состоится заседание комиссии, где рассмотрят соответствующий вопрос.

— Относительно областей, которые могут выйти из красной зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже восемь областей, завтра ожидаем еще девятую, — отметил министр.

По данным Минздрава, полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях.

В то же время в красной зоне находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская, Винницкая области и г. Киев.

Оранжевой зоне соответствуют Полтавская и Закарпатская области. А желтой — Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская области.

По состоянию на 3 декабря в Украине зафиксировали 13 777 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 22 893 людям, а умерли — 509 больных.

Больше всего новых Covid-случаев в Киеве (1 376), Днепропетровской (920) и Одесской (862) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.