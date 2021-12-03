В Україні вісім областей готові вийти з червоної зони епідемічної небезпеки. Міністерство охорони здоров’я вже подало прохання скликати комісію ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, наступного тижня відбудеться засідання комісії, де розглянуть відповідне питання.

– Щодо областей, які можуть вийти з червоної зони. МОЗ подало вже прохання скликати комісію ТЕБ та НС. Потенційно готові вже вісім областей, завтра очікуємо ще дев’яту, – зазначив міністр.

За даними МОЗ, повністю стабілізувалися показники поширення коронавірусу в Києві, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях.

Водночас у червоній зоні перебувають Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська, Вінницька області та м. Київ.

Помаранчевій зоні відповідають Полтавська та Закарпатська області. А жовтій – Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька та Харківська області.

Станом на 3 грудня в Україні зафіксували 13 777 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 22 893 людям, а померли – 509 хворих.

Найбільше нових Covid-випадків у Києві (1 376), Дніпропетровській (920) та Одеській (862) областях. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.