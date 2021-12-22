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Захист від Омікрон: влада Ізраїлю оголосила про введення четвертої дози Covid-вакцини

22 Грудня 2021, 11:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
израиль
Джерело: Depositphotos

Ізраїль вже майже традиційно демонструє випереджаючі темпи вакцинації населення країни. Тут першим почали практикувати введення третіх доз вакцин від коронавірусної інфекції. Сьогодні влада оголосила про ревакцинацію четвертою дозою.

Йдеться про громадян віком старше 60 років і медичних працівниках, яких держава прагне максимально захистити від нового варіанту коронавірусу Омікрон, що стрімко набирає обертів.

Причому зробити четвертий вакцинальний укол рекомендується якомога швидше.

– Нема чого чекати, йдіть вакцинуватися, – написав у Твіттер міністр охорони здоров’я країни Ніцан Горовіц.

Відзначається, що четверту дозу можна отримати через чотири місяці після третього щеплення.

Крім того, влада вирішила скоротити проміжок між другою і третьою дозами з п’яти до трьох місяців.

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Нагадаємо, що в Ізраїлі бустерні дози почали вводити в липні цього року, а в жовтні зробили їх обов’язковими для населення.

Джерело
ВВС
Теги
Ізраїль , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Омікрон , Штам Омікрон
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