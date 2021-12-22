Поскольку случаи заболевания Омикроном возрастают в Соединенных Штатах, американцы пытаются отличить симптомы этого нового варианта от симптомов других вариантов коронавируса, включая Дельту.

Незначительные различия между симптомами штамма коронавируса Омикрон и предыдущими есть, но признаки инфекции выглядят очень похожими.

Некоторые отличия есть, но эксперты не уверены, что они имеют значение. Например, данные крупнейшей частной страховой компании Южной Африки свидетельствуют о том, что у южноафриканцев, заболевших Омикроном, часто возникают боли в горле, а также заложенность носа, сухой кашель и боли в мышцах, особенно в пояснице.

– Но это все симптомы Дельты и оригинального коронавируса, – говорит Эшли З. Риттер, медицинская сестра из Университета Пенсильвании.

Учитывая, что Омикрон циркулирует около трех недель, она добавила, пока рано говорить, есть ли какая-то разница в симптомах между вариантом Омикрон и предыдущими версиями.

По всей вероятности, симптомы Омикрона будут больше напоминать симптомы Дельты, чем отличаться.

– Вероятно, существует огромное количество совпадений между Омикроном и предыдущими вариантами, потому что они, по сути, делают то же самое, – сказал доктор Отто О. Янг, врач-инфекционист из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. — Если есть отличия, то они, вероятно, достаточно незначительны.

Одно из возможных отличий – Омикрон реже вызывает потерю вкуса и обоняния. Исследования показывают, что 48% пациентов с исходным штаммом SARS-CoV-2 сообщили о потере обоняния и 41% — о потере вкуса, но анализ небольшой вспышки Омикрона среди вакцинированных людей в Нидерландах показал, что только 23% пациентов потеряли вкус и только 12% — обоняние.

Однако непонятно, связаны ли эти различия с Омикроном или другим фактором, например, статусом вакцинации. Действительно, многие симптомы Covid-19 отличаются в зависимости от статуса вакцинации человека.

Майя Н. Кларк-Кутайя, ассистент профессора колледжа медсестер Мейерса Нью-Йоркского университета, наблюдавшая за пациентами с Covid-19 во время пандемии, сказала, что вакцинированные пациенты с Дельта или оригинальным коронавирусом, как правило, испытывают головную боль, заложенность, давление в пазухах и синусовую боль, тогда как у невакцинированных пациентов чаще возникают одышка и кашель, а также симптомы, похожие на грипп.

Относительно Омикрона, врач Кларк-Кутайя сказала, что пациенты, с которыми она общалась в Пенсильвании, имеют симптомы, подобные Дельте. Вакцинированные пациенты при Омикроне жалуются на головные боли, боли в теле и лихорадку. У невакцинированных людей наблюдаются такая же одышка, кашель и гриппоподобные симптомы, которые она видела среди непривитых людей с Дельтой и оригинальным коронавирусом.

— Еще одно отличие между Омикроном и другими вариантами заключается в том, что Омикрон, кажется, имеет меньший инкубационный период, чем четыре-шесть дней Дельты, — сказал доктор Валид Джавайд, директор по предотвращению инфекций и контроля в центре города Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Это может быть связано с тем, что мутации этого варианта помогают ему прикрепляться к клеткам и проникать внутрь.

Мягче ли Омикрон по сравнению с Дельтой? На прошлой неделе из Южной Африки поступили данные, что риск госпитализации для взрослых с диагнозом Омикрон среди вакцинированных был на 29% ниже, чем во время первой волны пандемии. И у госпитализированных с Covid-19 в Южной Африке было меньше шансов попасть в реанимацию.

Но наблюдения Южной Африки могут не относиться к Соединенным Штатам и другим странам. Большинство южноафриканцев уже были инфицированы Covid-19, а средний возраст в Южной Африке составляет 27 лет. Оба фактора могут способствовать легким последствиям.

– Но нужно учитывать, что в США средний возраст составляет 38 лет, – сказал врач Янг. — Данные также показали, что хотя у детей, как правило, были легкие симптомы, у них было на 20% больше шансов быть госпитализированными во время волны Омикрона по сравнению с первой волной.

По словам врача Джавайда, иногда ранние легкие симптомы могут позже перерасти в серьезные, поэтому очень важно, чтобы больные были проверены и оставались дома. Это все равно коронавирус. Мы все еще в пандемии.